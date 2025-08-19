Olay saat 21.00 sıralarında Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesinde meydana geldi. Kaldırımda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen ismi öğrenilemeyen kişi, motosikletle gelen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bacağından yaralandığı belirlenen kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırı anları, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan kişi ile kız arkadaşı kaldırımda yürüdükleri sırada, yanlarından geçen motosikletten silahla ateş edildiği ve yaralanan kişini nyere düştüğü anlar yer alıyor. (DHA)