Olay 15 Ağustos günü gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan Easyjet firmasına ait Airbus A320 tipi uçağın ikinci pilotu, Çekya üzerinde rahatsızlandı. Şiddetli karın ağrısı yaşadığı ileri sürülen ikinci pilotun görevini yapamayacağına karar veren kaptan pilot, Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek acil iniş izni istedi. Köln Havalimanı'na yönlendirilen uçak, sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi. İkinci pilotun havalimanından ambulans ile hastaneye götürülmesinin ardından uçağa yeni bir ikinci pilot ataması yapıldı. Kalkış öncesi gerekli kontrolleri yapılan uçak, Köln Havalimanı'ndan 5 saat sonra kalkış yaparak İngiltere'deki Manchester Havalimanı'na ulaştı. (DHA)

Kaynak: DHA