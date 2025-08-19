Olay 15 Ağustos günü gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan Easyjet firmasına ait Airbus A320 tipi uçağın ikinci pilotu, Çekya üzerinde rahatsızlandı. Şiddetli karın ağrısı yaşadığı ileri sürülen ikinci pilotun görevini yapamayacağına karar veren kaptan pilot, Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek acil iniş izni istedi. Köln Havalimanı'na yönlendirilen uçak, sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi. İkinci pilotun havalimanından ambulans ile hastaneye götürülmesinin ardından uçağa yeni bir ikinci pilot ataması yapıldı. Kalkış öncesi gerekli kontrolleri yapılan uçak, Köln Havalimanı'ndan 5 saat sonra kalkış yaparak İngiltere'deki Manchester Havalimanı'na ulaştı. (DHA)
EasyJet Uçağı Pilot Rahatsızlığı Nedeniyle Köln’e Acil İndi
İstanbul Havalimanı’ndan Manchester’a gitmek üzere havalanan EasyJet uçağı, Çekya üzerinde ikinci pilotun rahatsızlanması nedeniyle Almanya’daki Köln Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yeni bir ikinci pilotun atanmasının ardından uçak, 5 saatlik gecikmeyle Manchester’a ulaştı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
VakıfBank'tan Promosyon Şoku: Müşteriler İsyan Etti!
Ersan Gülmez'e adli kontrol şartı kararı
Memurlar Ankara'da Seslerini Duyurmaya Çalışıyor!
Ünlü Kuyumcu Ersan Diamond Gözaltına Alındı!
Ersan Diamond’ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacak?