Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları paylaştı. Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformunda zirveye yerleşen şarkı ise "Keşke" oldu. BLOK3 ve Ati242'nin ortak çalışması olan bu parça, milyonlarca dinlenme sayısına ulaştı. Onu sırasıyla Semicenk'in "Gözlerinden Gözlerine" ve "Sen Kaldın" şarkıları takip etti. Ayrıca, Velet'in "Roman Olur Yazsam Seni" şarkısı da listeye girmeyi başardı.
İşte Spotify Türkiye'deki en çok dinlenen şarkılar sırasıyla şöyle:
Keşke - BLOK3, Ati242
Gözlerinden Gözlerine - Semicenk
Sen Kaldın - Semicenk
Roman Olur Yazsam Seni - Velet
Aldanırım - Sıla Şahin, Samet Kardeşler
HUQQA - Jeff Redd
Benden Sonra - Rıza Tamer
Vidrado Em Você - Dj Guuga, Mc Livinho
SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3
Mendil - Gülden