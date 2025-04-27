25 Nisan Cuma günü, Ankara'nın merkezine yakın Kızılay bölgesindeki Konur Sokak’ta, öğrenciler adalet yürüyüşü gerçekleştirmek istedi, ancak yürüyüş izinsiz olduğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından engellendi ve 30 öğrenci gözaltına alındı. 30 öğrenciden 4 tanesi serbest bırakılmıştı, bugün ise kalan 26 öğrenciden 15 tanesi serbest kalırken kalan 11 kişiden 3’ü ev hapsi talebiyle, 8’i ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Verilen kararın ardından, öğrenciler Sıhhiye Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Öğrenciler, tutuklanan ve ev hapsine çarptırılan arkadaşları için adliye önünde nöbet tutacaklarını ifade ederek; "Arkadaşlarımızı alana kadar adliye önünden ayrılmıyoruz!" dedi

ÖĞRENCİLERDEN ADLİYE ÖNÜNE ÇAĞRI!

Ayrıca, öğrenciler, Ankaralıları da adliye önüne çağırarak; "Herkesi Sıhhiye Adliyesi önüne dayanışmaya çağırıyoruz" dedi

Bu gelişmeler, Ankara'da öğrencilerin hak arayışı ve adalet talebinin daha da güçlenmesine neden olurken, olayla ilgili tepkiler sosyal medyada da geniş yankı buldu.