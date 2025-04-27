Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sahadaki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de gündemde ki yerini korumaya devam ediyor. Uzun süredir sorunlar yaşadığı evliliğini geçtiğimiz haftalarda resmen sonlandıran Icardi, eski eşi Wanda Nara ile ihanet iddialarıyla gündeme gelen ilişkisini noktalamıştı.

Özel hayatındaki bu çalkantılı dönemin ardından Icardi, sosyal medya paylaşımları ve yeni ilişkisiyle de sık sık magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Arjantinli yıldızın, yaşadığı değişim hem hayranlarının hem de spor camiasının dikkatini çekti.

Özel hayatında yeni bir başlangıç yapan yıldız futbolcu Mauro Icardi, mutluluğu Arjantinli oyuncu China Suarez’de buldu. İkili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelerle aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Son olarak Mauro Icardi’den yine duygusal bir paylaşım geldi. Sevgilisi China Suarez ile samimi bir fotoğraf yayınlayan Arjantinli yıldız, paylaşımına şu romantik notu düştü: "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için."

Bu paylaşım sevenlerini mutlu etse de "Wanda Nara görmesin" dedirtti. Nara'nın paylaşıma cevap verip vermeyeceği de merak edilenler arasında.