Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal, kültürel, sportif ve eğitim olanaklarını bir arada sunan Aile Yaşam Merkezleri (AYM) sayısını arttırmaya devam ediyor. Şereflikoçhisar ilçesine ilk kez bir Aile Yaşam Merkezi kazandırılacak. Bu yeni merkez, ABB’nin Aile Yaşam Merkezi sayısını 15’e çıkaracak. Proje, kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına sunulması planlanıyor.

Modern ve Çevre Dostu Aile Yaşam Merkezi

ABB’nin Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen Şereflikoçhisar Aile Yaşam Merkezi, 7 bin 637 metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek. Merkez, bölge halkına sosyal, kültürel ve sportif imkânlar sunmayı hedefliyor. İçerisinde geniş bir konferans salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam, fitness salonu ve kafeterya gibi dinlenme ve sağlığı destekleyen alanlar yer alacak.

Eğitim olanakları açısından da zengin olan merkez, kütüphane ve bilgisayar derslikleri gibi alanlarla halkın eğitim hayatına katkı sağlayacak. Ayrıca, merkezi ısıtma-soğutma sistemleri, enerji verimli aydınlatma çözümleri ve akıllı bina teknolojileriyle donatılan yapı, çevre dostu bir yaklaşımla tasarlandı.

Geniş Otopark ve Peyzaj Alanı

Şereflikoçhisar Aile Yaşam Merkezi, 46 araçlık otopark kapasitesine ve 6 bin 153 metrekarelik geniş peyzaj alanına sahip olacak. Bu özellikler, halkın hem ulaşım hem de çevre düzeni açısından rahat bir kullanım deneyimi yaşamasını sağlayacak.