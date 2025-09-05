Dünyada en çok sevilen ve kullanılan telefon markası Apple, 9 Eylül Salı günü İphone 17 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Seride dört model bulunacak olup, Standart iPhone 17 8 GB RAM ile gelirken, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise 12 GB RAM ile satışı gerçekleşecek.
İPhone 17 serisinin özellikleri nedir?
iPhone 17 (Standart)
-
İlk kez 120 Hz ProMotion ekran (yaklaşık 6.3-6.27 inç)
-
A19 çip (bazı kaynaklara göre halen A18 olabilir), 8 GB RAM
-
24 MP ön kamera, su yavaşlatan unsurlar giderilerek daha estetik arka tasarım
-
Batarya 3600 mAh üzeri; depolama seçenekleri: 128 GB–1 TB
iPhone 17 Air
-
“Plus” modelinin yerini alan ultra-ince (yaklaşık 5.4–5.6 mm) şık bir model
-
6.6-6.7 inç ekran, ProMotion desteği (bazı kaynaklarda), tek 48 MP arka kameraya sahip
-
A19 Pro çip, 12 GB RAM, Apple C1 modem, 2900 mAh pil ve eSIM-only tasarım
iPhone 17 Pro ve Pro Max
-
A19 Pro çipi, 12 GB RAM, vapör odacıklı soğutma sistemi (vapor chamber)
-
Üçlü 48 MP arka kamera sistemi; Pro Max modelinde 5-8× optik zoom; 8K video kaydı desteği
-
6.3″ (Pro) ve 6.9″ (Pro Max) ekranlar; ProMotion ve yansıma önleyici kaplama; Pro Max modelinde yaklaşık 5000 mAh batarya
Genel Değerlendirme Tablosu
|Model
|Çipset
|RAM
|Ekran
|Kamera (arka / ön)
|Batarya
|iPhone 17
|A19 veya A18
|8 GB
|6.3″ 120 Hz
|Çift arka (48+12 MP), ön 24 MP
|~3600 mAh
|iPhone 17 Air
|A19 Pro
|12 GB
|6.6″ 120 Hz (ProMotion?)
|Tek arka 48 MP, ön 24 MP
|~2900 mAh
|iPhone 17 Pro
|A19 Pro
|12 GB
|6.3″ 120 Hz
|Üçlü arka 48 MP, ön 24 MP
|(muhtemelen 3600 mAh)
|iPhone 17 Pro Max
|A19 Pro
|12 GB
|6.9″ 120 Hz
|Üçlü arka 48 MP (5-8× zoom), ön 24 MP
|~5000 mAh
İPhone 16 serisi özellikleri nedir?
Standart iPhone 17
-
Ekran: 6.3 inç, LTPO OLED, 120 Hz ProMotion, Super Retina XDR, çözünürlük yaklaşık 2556×1179
-
İşlemci: A19 çipseti (3 nm), 8 GB RAM
-
Kamera: Arka çift 48 MP (geniş + ultra geniş), ön 24 MP
-
Batarya ve Şarj: Yaklaşık 3600 mAh; MagSafe destekli ve 35 W hızlı kablolu şarj
-
Diğer: IP68 su ve toz direnci, USB-C portu, iOS 19 (tahmini)
iPhone 17 Air
-
Tasarım: Apple tarihinin en ince iPhone’u (5.4–6 mm)
-
Ekran: 6.6 inç OLED, ProMotion desteği
-
Donanım: A19 (bazı kaynaklar A19 Pro diyor), 12 GB RAM, Apple C1 modem, tek arka 48 MP kamera
-
Diğer: Daha ince kasada eSIM tercih edilebilir, hızlı şarj desteği
iPhone 17 Pro / Pro Max
-
İşlemci ve Soğutma: A19 Pro çip, buharlaşmalı cooling sistemi (vapor chamber)
-
Ekran ve Tasarım: ProMotion destekli ekranlar, parlama önleyici kaplama, yeni kamera modülü tasarımı
-
Kamera: Üçlü 48 MP arka kamera; Pro Max modelinde 5–8× optik zoom; 24 MP ön kamera; 8K video kaydı
-
Batarya: Pro Max yaklaşık 5000 mAh
-
Bağlantı: Wi-Fi 7 desteği, gelişmiş kablosuz şarj (Qi2) .
-
Ram: 12 GB RAM iddiası