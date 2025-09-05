Dünyada en çok sevilen ve kullanılan telefon markası Apple, 9 Eylül Salı günü İphone 17 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Seride dört model bulunacak olup, Standart iPhone 17 8 GB RAM ile gelirken, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise 12 GB RAM ile satışı gerçekleşecek.

İPhone 17 serisinin özellikleri nedir?

iPhone 17 (Standart)

İlk kez 120 Hz ProMotion ekran (yaklaşık 6.3-6.27 inç)

A19 çip (bazı kaynaklara göre halen A18 olabilir), 8 GB RAM

24 MP ön kamera, su yavaşlatan unsurlar giderilerek daha estetik arka tasarım

Batarya 3600 mAh üzeri; depolama seçenekleri: 128 GB–1 TB

iPhone 17 Air

“Plus” modelinin yerini alan ultra-ince (yaklaşık 5.4–5.6 mm) şık bir model

6.6-6.7 inç ekran, ProMotion desteği (bazı kaynaklarda), tek 48 MP arka kameraya sahip

A19 Pro çip, 12 GB RAM, Apple C1 modem, 2900 mAh pil ve eSIM-only tasarım

iPhone 17 Pro ve Pro Max

A19 Pro çipi, 12 GB RAM, vapör odacıklı soğutma sistemi (vapor chamber)

Üçlü 48 MP arka kamera sistemi; Pro Max modelinde 5-8× optik zoom; 8K video kaydı desteği

6.3″ (Pro) ve 6.9″ (Pro Max) ekranlar; ProMotion ve yansıma önleyici kaplama; Pro Max modelinde yaklaşık 5000 mAh batarya

Genel Değerlendirme Tablosu

Model Çipset RAM Ekran Kamera (arka / ön) Batarya iPhone 17 A19 veya A18 8 GB 6.3″ 120 Hz Çift arka (48+12 MP), ön 24 MP ~3600 mAh iPhone 17 Air A19 Pro 12 GB 6.6″ 120 Hz (ProMotion?) Tek arka 48 MP, ön 24 MP ~2900 mAh iPhone 17 Pro A19 Pro 12 GB 6.3″ 120 Hz Üçlü arka 48 MP, ön 24 MP (muhtemelen 3600 mAh) iPhone 17 Pro Max A19 Pro 12 GB 6.9″ 120 Hz Üçlü arka 48 MP (5-8× zoom), ön 24 MP ~5000 mAh

İPhone 16 serisi özellikleri nedir?

Standart iPhone 17

Ekran : 6.3 inç, LTPO OLED, 120 Hz ProMotion, Super Retina XDR, çözünürlük yaklaşık 2556×1179

İşlemci : A19 çipseti (3 nm), 8 GB RAM

Kamera : Arka çift 48 MP (geniş + ultra geniş), ön 24 MP

Batarya ve Şarj : Yaklaşık 3600 mAh; MagSafe destekli ve 35 W hızlı kablolu şarj

Diğer: IP68 su ve toz direnci, USB-C portu, iOS 19 (tahmini)

iPhone 17 Air

Tasarım : Apple tarihinin en ince iPhone’u (5.4–6 mm)

Ekran : 6.6 inç OLED, ProMotion desteği

Donanım : A19 (bazı kaynaklar A19 Pro diyor), 12 GB RAM, Apple C1 modem, tek arka 48 MP kamera

Diğer: Daha ince kasada eSIM tercih edilebilir, hızlı şarj desteği

iPhone 17 Pro / Pro Max

İşlemci ve Soğutma : A19 Pro çip, buharlaşmalı cooling sistemi (vapor chamber)

Ekran ve Tasarım : ProMotion destekli ekranlar, parlama önleyici kaplama, yeni kamera modülü tasarımı

Kamera : Üçlü 48 MP arka kamera; Pro Max modelinde 5–8× optik zoom; 24 MP ön kamera; 8K video kaydı

Batarya : Pro Max yaklaşık 5000 mAh

Bağlantı : Wi-Fi 7 desteği, gelişmiş kablosuz şarj (Qi2) .

Ram: 12 GB RAM iddiası