Keçiören Belediyesi ekipleri, kentin simge yapılarından Büyük Keçiören Şelalesi’nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında şelale çevresinde biriken yosun, yaprak ve çamur titizlikle temizleniyor. Ayrıca, suyun akışını yavaşlatan ve görüntü kirliliği oluşturan unsurlar özenle ortadan kaldırılıyor. Temizlik sonrasında şelalenin su akışının güçlendirilmesi ve doğal güzelliğinin daha belirgin hale getirilmesi hedefleniyor.

Ziyaretçilerin güvenliği için temizlik süresince şelale geçici olarak kapatıldı. Çalışmalar tamamlandığında ise Büyük Keçiören Şelalesi, sonbaharın renkleriyle birlikte yeniden vatandaşların ziyaretine açılacak.

Temizlik sonrası daha canlı bir görünüme kavuşacak olan şelale, ziyaretçilerine hem doğayla iç içe huzurlu vakit geçirme imkânı hem de bolca fotoğraf çektirme fırsatı sunacak.