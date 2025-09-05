Türkiye genelinde bu hafta sonu sağanak yağışlar kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise hava daha ılıman ve açık geçecek. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde etkili olması beklenen yağışlar, kısa süreli ve yer yer şiddetli şekilde görülebilir. Toplamda 40’tan fazla şehir için meteorolojik uyarılar yapılmış durumda.

Peki Hangi Şehirler Etkilenecek?

Yağışın etkili olması beklenen başlıca şehirler arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya yer alıyor. Özellikle cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Uzmanlardan Uyarı!

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu yola çıkacak vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor: Ani su baskını ve sele karşı dikkatli olun. Açık alanda bulunmamaya özen gösterin. Trafikte görüş mesafesinin azalabileceğini unutmayın.

Pazar Günü Hava Açıyor!

Cumartesi günkü yağışlı havanın ardından pazar günü Türkiye genelinde hava açacak. Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir düşüş beklenmiyor; mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.