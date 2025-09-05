‘TV+ sana yeter’ mesajının verildiği reklam filminde, 150’den fazla canlı TV kanalının yanı sıra filmlerden dizilere, çocuk programlarından maçlara ve belgesellere uzanan geniş içerik dünyası sergileniyor.

Film, platformda izleyicilerin istediği her şeyi bulabileceğinin altını çiziyor. Ayrıca TV+’a televizyon, tablet, telefon ve bilgisayar gibi farklı ekranlardan, yüksek görüntü kalitesiyle ulaşılabildiğini de bir kez daha hatırlatıyor.

‘İZLEYİCİLERİMİZİ TV+ DÜNYASINDA EĞLENCELİ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYORUZ’

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, yeni reklam filmine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Yeni reklam filminde, izleyicilerimizi TV+ dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Filmde, Kerem Bürsin’i bir futbol sahasında maçın tam ortasında, bir belgesel sahnesinde mirketlerin arasında ve bir dönem filminde savaşın içinde TV+’ın ikonik sarı koltuğuna oturmuş şekilde görüyoruz. Bu yapımımız ile her an hayatın içinde yer alan TV+ deneyimini sinematografik bir anlatımla aktarmayı hedefledik. Prodüksiyonun her aşamasında büyük bir emek vardı. Her çalışmamızda izleyicinin aklında ve kalbinde yer edecek hikâyelere imza atmayı önemsiyoruz. Süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve ajanslarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”