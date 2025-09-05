Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, ceza muhakemesi süreçlerinde delil kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ceza yargılamasında maddi gerçeğin doğru yöntem ve delillerle ortaya çıkarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, "Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir," ifadelerini kullandı.

Özellikle gizli tanık uygulamasına dikkat çeken açıklamada, bu yöntemin istisnai olarak kullanılmasının altı çizildi. Yıldız, "Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınmaması, hukukumuz için büyük bir kazanımdır," dedi.

Açıklamada, savunma hakkının korunmasının önemine de dikkat çekilerek, gizli tanıklara başvurulması durumunda sanığın bu tanığa sözlü soru sorma hakkının mutlaka tanınması gerektiği vurgulandı. Hukuk çevrelerinde yankı uyandıran bu değerlendirme, yargılamaların adil ve şeffaf yürütülmesi açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.