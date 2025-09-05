İstanbul, Şişli Piyalepaşa Bulvarı’ndaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ağaçlık alanda ateş yaktığı belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin ateş yaktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın dün saat 15.40 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda çıktı. Otların arasında başlayarak kısa sürede ağaçlara sıçrayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapan ekipler, çevrede yeni bir yangın yaşanmaması için uzun süre bölgede çalışma yaptı.

ATEŞ YAKTIĞI ANLAR KAMERADA

Olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, ağaçların altında ateş yaktığı belirlenen M.T.'yi (40) gözaltına aldı. Şüpheli M.T. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün 'Kasten yangına sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edilecek. Şüphelinin ateş yaktığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.