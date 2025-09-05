Sincan Kamyoncular Minibüsçüler Halk Otobüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda servisçi esnafı ile araçlarda görev yapan personele yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nin desteğiyle düzenlenen eğitim, uzman isimler tarafından verildi.

Programın sonunda katılımcılara ilk yardım sertifikası takdim edildi. Eğitimin önemine değinen Oda Başkanı İsa Yalçın, şoförler ve rehber personelin olası kaza ya da sağlık sorunlarında daha bilinçli ve hızlı müdahale edebilecek olmasının kendilerini rahatlattığını söyledi. Yalçın, “Bu eğitime öncülük eden Büyükşehir Belediyemize, Emniyet birimlerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve servisçi esnafımız adına teşekkür ediyorum” dedi.