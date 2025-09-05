Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, firari şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi. 1980 doğumlu K.C. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

