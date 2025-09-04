CHP Ataşehir 7. Olağan İlçe Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2024’te aldığı karar doğrultusunda durduruldu. Mahkeme, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Kararla birlikte 196 üst kurul delegesi de düşürüldü. İl başkanlığı için Gürsel Tekin’in başkanlığında beş kişilik geçici kurul görevlendirildi.

İptal Gerekçeleri

Karar, CHP delegesi Özlem Erkan’ın açtığı dava sonucu verildi. Dava dilekçesinde; oy satın alma, iş vaadi ve seçmen iradesine müdahale iddiaları yer aldı. Mahkeme, bu gerekçelerle seçim sonuçlarını iptal ederek, Çelik yönetimini görevden aldı. Geçici kurul üyeleri; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap olarak belirlendi.

Ataşehir’deki Siyasi Yansımalar

İptal kararı, CHP’nin güçlü ilçelerinden Ataşehir’de süreci doğrudan etkiledi. 13 Eylül 2024’te yapılması planlanan ilçe kongresi ertelendi. Ataşehir örgütü, görevden alınan Özgür Çelik’e destek için İstanbul İl Başkanlığı binasında başlatılan nöbete katıldı. İlçe, daha önce yolsuzluk iddiaları ve “Kent Uzlaşısı” soruşturmasıyla gündeme gelmişti.

Tarafların Açıklamaları

Geçici kurul başkanı Gürsel Tekin, göreve başladıklarını belirterek, “Başkanlık illa binada yapılmaz. Particiliğimi kimseye sorgulatmam” dedi. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in ihraç edildiğini hatırlatarak atamayı eleştirdi. Tekin ise “Savunma hakkım tanınmadan ihraç edildim” sözleriyle yanıt verdi.

Görevden alınan Özgür Çelik ise il binasında nöbet başlatarak, sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. CHP yönetimi kararı “sivil darbe” olarak nitelendirdi. İstanbul Barosu ise kararın “yok hükmünde” olduğunu açıkladı. Parti, dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor.

Süreç Belirsizliğini Koruyor

Ataşehir İlçe Kongresi’nin yeni tarihi henüz belirlenmedi. CHP’nin 21 Eylül 2024’teki duruşma öncesinde itirazlarını sürdüreceği ifade ediliyor. Kamuoyunda ise karar, “siyasi müdahale” tartışmalarını beraberinde getirdi.