Gölbaşı Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir projelerle ilçenin doğal güzelliklerini koruma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Mogan ve Eymir göllerini birbirine bağlayan ve uzun yıllardır çevre kirliliğine yol açan bağlantı kanalında temizlik ve düzenleme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sazlıklar ve balçık tabakaları temizlenerek su akışını engelleyen unsurlar ortadan kaldırıldı. Kanalda eğim kaynaklı su birikintilerine çözüm amacıyla düşük kotlu alanlarda dolgu çalışmaları yapılırken, taban betonlanarak akış düzeni sağlandı. Böylece hem çevre sağlığının korunması hem de kötü kokunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Odabaşı, “Gölbaşı’nın doğası bizim en değerli mirasımız. Mogan ve Eymir gölleri yalnızca ilçemiz için değil, Ankara’nın ekolojik dengesi için de kritik öneme sahip. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu kanaldaki kirlilik sorununu çözmek için adım attık. Çevreye duyarlı bir anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar, hem kötü koku ve görüntü kirliliğini sona erdirecek hem de göller arasındaki doğal akışı sağlıklı hale getirecek. Doğamızı gelecek nesillere aktarmak için çevreci projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kanalın temizlenmesi ve altyapısının iyileştirilmesiyle birlikte çevre kirliliği ve koku sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Çalışmalar etaplar halinde Konya Yolu alt menfezine kadar uzatılarak kısa sürede tamamlanacak.