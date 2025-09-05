Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza %25 oranında indirim imkânı sağlayacağız. Hayırlı olsun.”

Kampanya Başvuru Tarihleri

TOKİ’nin indirim kampanyası için başvurular 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar bu tarihler arasında TOKİ’ye başvurarak indirimden yararlanabilecek.

Kimler Faydalanabilecek?

Kampanyadan, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen satışlarda borç taksitleri en geç Haziran 2024 itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri yararlanabilecek. Ayrıca, kalan taksit sayısı 12 ay ve daha fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvuru yapabilecek.

Borcunun tamamını kapatmak istemeyenler için de indirim fırsatı bulunuyor. Buna göre, borcun bir kısmını kapatmak isteyen hak sahipleri, bakiyelerinin en az %25’ini ödemeleri şartıyla indirimden faydalanabilecek.

TOKİ’nin düzenlediği bu indirim kampanyası, hem borç yükünü hafifletmek hem de vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

