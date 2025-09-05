Ankara İskitler’de uzun yıllardır çanta imalatı ve moda tasarımı üzerine çalışan Akin, geçen yıl test amacıyla Çin’den skuter valiz getirdi. Ürünü trafikte denemek için arkadaşlarının isteği üzerine kısa bir sürüş yaptığını belirten Akin, görüntülerin kendisinin haberi olmadan vatandaşlar tarafından çekildiğini ve sosyal medyada paylaşılmasıyla bir anda popüler hale geldiğini söyledi.

Akin, skuter valizin Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu ürünümüzü geçen sene Çin’den test amaçlı getirdik. Kalite kontrolünü yapmak için sürüş yaptık. Bizim haberimiz olmadan bir vatandaş çekip paylaşmış, sosyal medyada viral oldu. Bu da bizim için sürpriz oldu. Çin’deki ortağımızla videoları paylaştık. Bu ürünü ve daha ileri teknolojiye sahip modellerimizi Türkiye piyasasında değerlendireceğiz” dedi.

“Hac ve Umre Ziyaretlerinde Yaşlılara Kolaylık Sağlayabilir”

Skuter valizin yalnızca günlük kullanım için değil, özel durumlar için de fayda sağlayabileceğini aktaran Akin, cihazın özellikle hac ve umre ziyaretlerinde yaşlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlayabileceğini dile getirdi. Akin, “Bu cihaz Avrupa’da yaygınlaşmaya başladı. Türkiye’de de geçen sene piyasaya sürüldü ancak insanlar ne olduğunu tam olarak anlamadığı için ilgi görmedi. Özellikle tavaf sırasında yaşlı vatandaşlara ciddi kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Halkımıza hayırlı olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Cihazın trafiğe tehlike oluşturmaması için kenardan ve düşük hızda kullandığını belirten Akin, ürünün asıl amacının insanlara hayatı kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.