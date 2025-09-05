Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Google’ın çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde kendi sistemlerini rakiplerine karşı kayırarak piyasa kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Bu nedenle şirkete yüksek miktarda ceza kesilirken, Google’ın ayrıca çıkar çatışmalarını ortadan kaldırması ve kendi lehine tercih uygulamalarına son vermesi emredildi. Şirketin bu adımları 60 gün içinde resmen AB’ye bildirmesi gerekiyor.

Google hakkındaki soruşturma, AB tarafından ilk kez 2021 yılında başlatılmış ve 2023 yılında şirket, dijital reklam faaliyetlerinde piyasa hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. AB Komisyonu, Google’ın 2014’ten bu yana reklam piyasalarında kendi hizmetlerini öne çıkararak rakiplerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü, bunun da şirketin sunduğu reklam hizmetleri için daha yüksek ücretler almasına yol açtığını vurguladı. Bu durumun, piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanılması anlamına geldiği ve AB rekabet kurallarının açıkça ihlal edildiği belirtildi.

AB Komisyonu, üye ülkelerdeki şirketlerin sektörlerinde rekabeti engelleyici bir durum olup olmadığını düzenli olarak denetliyor. Rekabete aykırı davranışların tespit edilmesi halinde, Komisyon şirketlere ağır yaptırımlar ve milyarlarca avroluk para cezaları uygulayabiliyor. Google da geçmişte benzer soruşturmalar sonucunda 8 milyar avronun üzerinde ceza ile karşı karşıya kalmıştı.

Öte yandan, söz konusu cezanın daha önce açıklanmasının planlandığı ancak AB-ABD ticari ilişkilerine zarar verme ihtimali nedeniyle ertelendiği, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından bu sürecin geçici olarak engellendiği yönünde iddialar basına yansımıştı.

Avrupa Birliği’nin Google’a yönelik yeni yaptırımı, dijital reklam piyasasında rekabetin adil şekilde işlemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.