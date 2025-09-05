Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1,5 aydır ilçe genelindeki devlet okullarında bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yabani ot temizliği ve çim biçme işlemlerinin ardından toplam 113 okulun çevre düzenlemesini tamamladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Bu hizmetle 113 okulumuzun bahçesi estetik ve temiz bir görünüme kavuştu. Amacımız, çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak. Ekiplerimiz titizlikle çalışarak okul bahçelerini baştan sona düzenledi” dedi.

Başkan Yaşar, eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önemi de vurgulayarak, “Yenimahalle’yi adeta bir eğitim yuvası haline getirdik. Kreşlerimiz ve etüt merkezlerimizle öğrencilerimizin ve velilerimizin her zaman yanındayız. Özel okullardaki imkanlardan devlet okullarında eğitim gören çocuklarımızın da mahrum kalmaması için hizmetlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.