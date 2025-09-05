Antrenman, oyuncuların dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan laktat testiyle başladı. Daha sonra dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın devamında futbolcular iki gruba ayrılarak 8’e 2 pas çalışması yaptı. Ardından topa sahip olma üzerine taktiksel antrenman gerçekleştirildi. Günün çalışması, oyuncuların birbirine karşı mücadele ettiği dört takımlı turnuva maçıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Eyüpspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapılacak antrenmanla sürdürecek.