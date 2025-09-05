Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 Eylül Çarşamba günü feci bir trafik kazası meydana geldi. Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim V.İ. yönetimindeki otomobil, D-400 karayolunda aynı yönde seyir halinde olan B.C.yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen B.C., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan hakim V.İ., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.