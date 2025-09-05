Çankaya’nın gözde noktalarından Kuğulupark, yeni misafirlerine kavuştu. 5 minik kuğunun dünyaya geldiğini Çankaya Belediyesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Belediye, paylaşımlarında vatandaşlara önemli bir hatırlatma da yaptı. Yeni doğan kuğuların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için ziyaretçilerden kesinlikle yiyecek verilmemesi istendi.

Kuğulupark’ın sembolü haline gelen kuğular, özellikle çocuklar başta olmak üzere Ankaralıların büyük ilgisini çekiyor. Yeni kuğularla birlikte park daha da renklenirken, doğa dostu bu manzarayı görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.