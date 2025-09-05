Olay, sabah saatlerinde Doğanay Mahallesi kum ocağı yakınında meydana geldi. Arkadaşı İbrahim Yaktuğ ile birlikte Kızılırmak kıyısına pikniğe giden Bülent Çağman, ayağı kayarak suya düştü. İbrahim Yaktuğ, arkadaşını kurtarmak için suya girdi. Akıntıya kapılan Çağman ve Yaktuğ bir süre sonra kayboldu. İki arkadaşın geldiği aracı çalışır halde boş gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, dron ve dalgıç dron ile hem havadan hem de suda arama kurtarma çalışması yürütüldü. Su altı arama ve kurtarma ekibinin çalışmaları sonucu 8 metre derinlikte Bülent Çağman'ın cansız bedeni bulundu. İbrahim Yaktuğ'un cesedi ise su altı dronu tarafından tespit edildi. Nehirden çıkartılan cenazeler daha sonra morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.