Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri kapsamında yurt genlinde 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri düzenledi. Başkent'te Eryaman Şehit Rıfat Çelik İlkokulu’ndaki etkinliklerde, öğrenciler velileriyle birlikte öğretmenlerinin rehberliğinde kendilerine özel temin edilen fidanları dikerek, can suyu verdi. Öğrenciler, ilk defa ağaç diktikleri için heyecanlı olduklarını, ağaçları ve doğayı çok sevdiklerini dile getirdi. (DHA)

Kaynak: DHA