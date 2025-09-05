EBRU APALAK

İklim Adaleti Koalisyonu, 5 Eylül Dünya Amazon Günü’nde çevrim içi basın açıklaması düzenledi. Koalisyon, Amazon Ormanları’nın yalnızca Güney Amerika’nın değil tüm dünyanın yaşam kaynağı olduğunu belirtti. Amazon’da günümüzde yaşananların “ekokırım” ve insan hakları ile adaletin ihlali olduğuna dikkat çekti. Ekokırımın kuraklık, sel ve orman yangınları gibi sonuçları olduğunu vurgulayarak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ormanlar sistematik biçimde yok ediliyor, yerli halkların yaşam alanları gasp ediliyor, iklim krizi daha da derinleşiyor. Bu suç karşısında sessiz kalmak, geleceğimizi yok saymak demektir.”

Ekokırımın uluslararası hukukta soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi tanınmalı ve yargılanmasını talep etti. “COP30 gibi zirveler göstermelik çözümler yerine gerçek dönüşüm için harekete geçmelidir” dedi.

FİLİSTİN İÇİN AMAZON HATIRLATMASI

Koalisyon, iklim adaleti mücadelesi için tüm dünyaya şöyle seslendi: “Amazon yanarsa, hepimiz yanarız. Bu suça karşı sessiz kalmayın. Halkların mücadelesine atılın, yaşamı savunun! Amazon bugün Filistin’e akıyor; Sumud Flotilla teknelerinin Gazze’ye ulaşacağına inanıyoruz. Soykırıma ve İşgale Karşı Nehirden Denize Özgür Filistin!”

Brezilya’da 10–21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek COP30 İklim Zirvesi’nden önce binlerce kişi Amazon’un ve dünyanın geleceği için Halklar Zirvesi’nde bir araya gelecek.