M. UMUT KARAKÜLAH

Prof. Dr. Yaşar Özgök’ün kızı mimar Mısra Özgök; İspanya’nın Barselona şehribdeki 1 yıllık “Yapay Zeka” alanındaki lisans üstü eğitimini bitirerek Türkiye’ye döndü. Barselona’da bir çok toplantıda katılımcı olarak yer alan ve bir çok ödül alan mimar Mısra Özgök; Anadolu Ajansı (AA) Çalışan Deneyimi Türkiye Müdür Yardımcılığı’nda İnsan Kaynakları İş Ortağı görevini başarıyla yürüten Furkan Genç ile hayatını birleştirdi.

DÜĞÜNE SİYASET, SAĞLIK, İŞ VE BASIN CAMİASINA DAMGASINI VURDU

Düğünün ilk basamağı Tokat’ta aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İkinci basamağı ise Ankara Jandarma GEST tesislerinde görkemli bir organizasyon ile taçlandırıldı.

Düğüne başta siyaset, sağlık, iş ve basın camiasının önde gelen isimleri olmak üzere birçok sektörün temsilcileri ve ailelerinin katılımları ile yoğun bir ilgi gördü. Bu ihtişamlı düğün töreninde gerek akademik kadrolardan gerek siyasi kadrolardan ve gerekse Silahlı Kuvvetler’den önde gelen isimler göze çarptı. Törene katılanların yanı sıra gönderdikleri telgraflar ve çiçeklerle katılım sağlamayanlar da isimlerinden söz ettirdi. Bunların başında ise Genel Kurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı’nın çiçekleri geceye renk kattı.

Sonsöz Gazetesi olarak genç çiftimize tüm yaşantıları boyunca sağlıklı, mutlu ve güzel günler temenni ediyoruz.