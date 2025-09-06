Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, yol kenarında devrilmiş haldeki motosikletinin yanında yatan Hakan Kudüsoğlu (47) kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Sultanhisar ilçesi Denizli yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Kudüsoğlu, Denizli yolunda plakasız motosikletinin yanında hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, Kudüsoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kudüsoğlu’nun cansız bedeni, oyaş yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.