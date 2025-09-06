Altındağ Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında oldu. İlçede ikamet eden ve belediye tarafından tespit edilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okul çantası, beslenme çantası, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Velilere ise hijyen seti desteği sağlandı.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki, çocukların mutluluğuna ortak olarak hediyeleri kendi elleriyle takdim etti. Başkan Tiryaki, “Altındağ’da ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını eğitim sürecinde yalnız bırakmıyoruz. Onların başarıları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kırtasiye yardımlarından faydalanan aileler de destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hatay’dan gelerek Altındağ’a yerleşen depremzede S.Ç., “Eşim görme engelli, dört çocuğum var. Kıyafet ve kırtasiye yardımı aldık, çocuklarım çok sevindi. Allah razı olsun” diye konuştu. İki çocuk annesi F.D. ise “Çocuklarıma çanta alamamıştım, bu destek bize nefes oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle duygularını ifade etti.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, yardımların yalnızca ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere ulaştırıldığını vurgulayarak, “Çocuklarımızın gözlerindeki sevinci görmek bize güç veriyor. Onların geleceği için eğitime katkı sağlayacak her adımı atmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Tiryaki, yeni eğitim yılında öğretmen ve öğrencilere de başarı dileklerini iletti.