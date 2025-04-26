Mamak Belediyesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler” Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival çerçevesinde “Kırmızı Küre” adlı tiyatro oyunu Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyicilerle buluştu. Oyunun ardından çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.

Çocuklar Sanat Etkinliklerine Katıldı

“Kırmızı Küre” adlı tiyatro oyunu ile çocuklar tiyatroya ilgi gösterirken, farklı alanlarda açılan atölyelerde kişisel yeteneklerini geliştirme imkânı buldu. Kukla yapımı, baskı boyama, doğadan dramaya yaratıcı düşler gibi çeşitli başlıklarda düzenlenen atölye çalışmaları önümüzdeki günlerde de Musiki Muallim Mektebi’nde devam edecek.

Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Devam Ediyor

30 Nisan’a kadar sürecek Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında çocuklar, Karagöz-Hacivat tasvir yapımı ve oynatımı gibi geleneksel sanat etkinliklerine de katılabilecek. Etkinlikler sırasında çocuklar, eğitmenler eşliğinde kendi gölge tiyatrosu karakterlerini tasarlayıp sahne deneyimi yaşayacak.

Festival Hakkında Bilgi

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen ve ilk kez 2005 yılında gerçekleştirilen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler” Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında düzenli olarak devam eden etkinlikler arasında yer alıyor. Festival, çocukların tiyatro sanatıyla tanışmalarını ve sahne sanatlarına ilgi duymalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.