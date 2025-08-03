Kayseri'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı, sonrasında ise otomobilin ezdiği yaya yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, saat 00.00 sularında Melikgazi ilçesi Mimsin Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya, A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yere savrulan kadını, M.Y.'nin kullandığı 34 BYJ 142 plakalı otomobil ezdi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya karışan iki aracın sürücüsünü gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın çarparak yere savurduğu talihsiz kadını, arkadan gelen otomobilin ezdiği görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.