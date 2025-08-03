Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeni ile kapanan yayla yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak, heyelana sebep oldu. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, ağaç ve toprak kütlesi, Çat Vadisi grup yolunu ulaşıma kapattı.

Dönüş yolunda mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleri ile yapılan temizlik çalışmaları sonucu yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedekiler yollarına devam etti.