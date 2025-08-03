Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe’de, takıma katılan isimler kadar ayrılması muhtemel oyuncular da merakla takip ediliyor. Bu isimlerden biri olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri için yönetim nihai kararını verdi.

Mourinho’dan Kalması Yönünde Rapor

Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan En-Nesyri, 52 maçta 30 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek toplamda 37 gole doğrudan katkı sağladı. Buna rağmen sezonun son bölümünde taraftar tepkileriyle karşılaşan yıldız oyuncu için yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı.

Ancak teknik direktör José Mourinho’nun, oyuncunun takımda kalması yönünde rapor sunduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, En-Nesyri’nin hücum hattına olan katkısını vurgulayarak yeni sezonda da kadroda yer almasını istedi.

Al-Hilal’in Teklifine Ret

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in En-Nesyri için yaptığı 35 milyon Euro’luk teklif, Fenerbahçe yönetimi tarafından geri çevrildi. Sarı-lacivertliler, oyuncu için 40 milyon Euro talep ediyor ve bu rakamdan aşağıya inmek istemiyor.

Taraftarla Gerilim Yaşanmıştı

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında protesto edilen En-Nesyri’nin taraftarla arasının bozulduğu biliniyor. Ancak Mourinho’nun desteğiyle yıldız golcünün yeni sezonda yeniden takıma kazandırılması hedefleniyor.