Düşme hattındaki takımlar için de kritik karşılaşmalar oynanacak. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen İzmir Çoruhlu FK, iç sahada Eskişehir Anadoluspor ile mücadele edecek. Son sıradaki Nazillispor, düşme potasından kurtulmaya çalışan Alanya 1221’i konuk edecek. Bu iki maçta da başlama düdüğü 15.00’te çalacak.

Ligde son 4 maçını kaybeden Bornova 1877, deplasmanda Afyonspor karşısında çıkış arayacak. Üst üste 2 yenilgi alarak Play-Off hattından çıkan Söke 1970 ise 19.00’da Eskişehirspor’un konuğu olacak.

Grupta oynanacak bu kritik karşılaşmalar, hem zirve hem de düşme hattında dengeleri değiştirecek. Taraftarlar, takımlarının galibiyet serisi başlatmasını bekliyor.