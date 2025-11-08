Maçın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: Maraton ve misafir tribünü 125 TL, numaralı 240 TL, VIP 750 TL ve 1250 TL.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Onur Efe forma giyebilecek. Hafif sakatlığı bulunan ön libero Ceyhun’un durumunun ise maç saatinde netleşeceği belirtildi.

Ligde 9 maç sonunda 6 puan toplayan Altay, 12’nci sırada bulunurken, 15 puana sahip Balıkesirspor 6’ncı basamakta yer alıyor. Sezon başında Balıkesirspor’a transfer olan stoper Kuban, eski takımına rakip olarak sahaya çıkacak.

Altay taraftarları, siyah-beyazlı ekibin evinde galip gelerek üst sıralara tırmanmasını bekliyor.

Kaynak: DHA