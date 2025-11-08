Süper Lig
Süper Lig’de bugün oynanacak maçlar şöyle:
17:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
20:00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
20:00 Kasımpaşa - Göztepe
20:00 Hesap.com Antalyaspor - Beşiktaş
Kadınlar Süper Ligi
Kadınlar Süper Ligi’nde haftanın öne çıkan karşılaşması:
14:00 Galatasaray - Beşiktaş
1. Lig
Lig’de bugün oynanacak maçlar:
13:30 Sivasspor - Manisa FK
16:00 Bandırmaspor - Boluspor
19:00 Sakaryaspor - Serik Spor
19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor
Basketbol
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç programı:
15:30 Fenerbahçe Beko - ONVO Büyükçekmece Basketbol
18:00 Bahçeşehir Koleji - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket
20:30 Türk Telekom - Karşıyaka
20:30 Tofaş - Bursaspor Basketbol
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları:
14:00 Nesibe Aydın - Beşiktaş BOA
17:00 Kocaeli SK - Dardanel Çanakkale Bld.
18:00 ÇİMSA ÇBK Mersin - Melikgazi Kayseri Basketbol
18:00 Emlak Konut - GS Çağdaş Faktoring
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Programı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda milli sporcuların müsabakalarını izlemek üzere 09.00-19.00 saatleri arasında programda yer alacak.
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 8-9 Kasım tarihlerinde Senoz Vadisi’nde gerçekleştirilecek ve motorsporları tutkunlarını bir araya getirecek.