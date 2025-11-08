Süper Lig

Süper Lig’de bugün oynanacak maçlar şöyle:

  • 17:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

  • 20:00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

  • 20:00 Kasımpaşa - Göztepe

  • 20:00 Hesap.com Antalyaspor - Beşiktaş

Kadınlar Süper Ligi

Kadınlar Süper Ligi’nde haftanın öne çıkan karşılaşması:

  • 14:00 Galatasaray - Beşiktaş

1. Lig

  1. Lig’de bugün oynanacak maçlar:

  • 13:30 Sivasspor - Manisa FK

  • 16:00 Bandırmaspor - Boluspor

  • 19:00 Sakaryaspor - Serik Spor

  • 19:00 Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor

Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maç programı:

  • 15:30 Fenerbahçe Beko - ONVO Büyükçekmece Basketbol

  • 18:00 Bahçeşehir Koleji - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

  • 20:30 Türk Telekom - Karşıyaka

  • 20:30 Tofaş - Bursaspor Basketbol

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları:

  • 14:00 Nesibe Aydın - Beşiktaş BOA

  • 17:00 Kocaeli SK - Dardanel Çanakkale Bld.

  • 18:00 ÇİMSA ÇBK Mersin - Melikgazi Kayseri Basketbol

  • 18:00 Emlak Konut - GS Çağdaş Faktoring

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Programı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda milli sporcuların müsabakalarını izlemek üzere 09.00-19.00 saatleri arasında programda yer alacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 8-9 Kasım tarihlerinde Senoz Vadisi’nde gerçekleştirilecek ve motorsporları tutkunlarını bir araya getirecek.

