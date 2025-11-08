Zorlu mesajında, “8 Kasım 2020 — Azerbaycan Zafer Günü” başlığıyla Azerbaycan’ın 44 gün süren Vatan Muharebesi sonucunda büyük bir zafer elde ettiğini hatırlattı. Mesajda, Azerbaycan halkının cesaret ve azminin Türk dünyasına gurur verdiği vurgulandı.

Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamlı gün, Azerbaycan halkının cesaret ve azminin simgesi olarak tarih sayfalarına altın harflerle yazıldı. Bu vesileyle, Azerbaycan Zafer Günü’nü kutluyor; vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

Zorlu’nun paylaşımı, Türk ve Azerbaycan halkı arasındaki tarihi bağların önemine dikkat çekerken, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olarak da değerlendirildi.

