İki takım, Süper Lig’de daha önce oynadığı 48 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle öne çıkıyor. Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken, 10 maç berabere bitti. Kayserispor ise 8 kez sahadan galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe toplam 110 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

Kadıköy’de 25. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy’de 25. lig maçına çıkacak. Burada oynanan 24 karşılaşmada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 4 maç berabere bitti ve sarı-lacivertliler sadece 2 kez puansız ayrıldı.

Kadıköy’deki maçlarda Fenerbahçe toplam 67 gol kaydederken, Kayserispor 28 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon İstanbul’da oynanan karşılaşma, Kayserispor’un uzatma dakikalarında attığı golle 3-3 sona ermişti.

Tarihe geçen skorlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden bazılarını Kayserispor karşısında aldı.

1994-1995 sezonunda İzmir’de oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 8-1 mağlup etti.

2004-2005 sezonunda İstanbul'daki mücadelede ise Fenerbahçe 7-0'lık skorla kazanarak lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Geçen sezon Kayseri’de oynanan mücadelede ise 8 gol atıldı ve Fenerbahçe 6-2’lik galibiyetle ayrıldı.