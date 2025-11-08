Yeşil-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Yasin Uzunoğlu, maçta forma giyemeyecek. Yıldız golcü, son 4 maçta ağları sarsarken toplamda 7 maçta 8 gol kaydetti.

İzmir dışına çıkmadığı 5 haftalık serinin ardından deplasmanda mücadele edecek Karşıyaka, grupta 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan topladı.

Ligde son 3 sezondur üst üste Play-Off oynamasına rağmen 2. Lig’e yükselmeyi başaramayan Ayvalıkgücü, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formda olduğunu gösterdi. Kırmızı-beyazlı ekibin ligdeki puanı ise 15.

Karşılaşmada konuk Karşıyaka taraftarları için 53 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı.