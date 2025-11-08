Evinde sadece 1. hafta Pendikspor’la 1-1 berabere kalarak puan kaybeden Bodrum FK, daha sonra taraftarına 18 puan hediye etti. Yeşil-beyazlı ekip, Sakaryaspor (3-1), Adana Demirspor (3-1), Van Spor FK (2-0), Hatayspor (5-0), Iğdır FK (2-0) ve İstanbulspor’u (5-0) mağlup etti.

Bodrum FK, oynadığı 13 maçta 32 gol atarken, evindeki son 4 maçta kalesini gole kapattı ve bu periyotta 14 gol kaydetti. Takımın golcülerinden Seferi 9, Fredy 8, Brazao 5 gole ulaşırken, Genç Ege ise bu sezon ilk golünü attı.