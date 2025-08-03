Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, sarı-kırmızılıların gollerini Uruguaylı yıldız Lucas Torreira kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, attığı goller kadar gol sevinciyle de sosyal medyada gündem oldu.

Kalp Sevinci ve Devrim Özkan Paylaşımı

Maçın 10. dakikasında takımını öne geçiren Torreira, kameralara koşarak parmaklarıyla kalp işareti yaptı. Bu hareketin ardından eski sevgilisi Devrim Özkan, sosyal medya hesabından aynı kalp hareketini yaptığı bir hikaye paylaştı. Özkan’ın paylaşımı, çiftin yeniden bir araya geldiği yönünde yorumlara neden oldu.

“Hayatımın Aşkı” Yorumu Gündem Oldu

Torreira, Devrim Özkan’ın paylaşımına “Hayatımın aşkı” yorumunu yaparak dikkatleri üzerine çekti. İkilinin yeniden takipleşmeye başladığı ve sosyal medya etkileşimlerinin artması, barışma iddialarını güçlendirdi.

Kore Dizilerinden İlham

Torreira’nın yaptığı kalp sevinci, Kore kültüründe “seni seviyorum” anlamına geliyor. Çiftin birlikte Kore yapımları izlediği ve bu jestin oradan esinlenerek yapıldığı düşünülüyor.