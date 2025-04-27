Kavaklıderem Derneği’nin 30. yılı kapsamında düzenlenen söyleşiler serisi, 5 Mayıs 2025 tarihinde önemli bir etkinlikle başlıyor.
"100. Yılında Atatürk Orman Çiftliği ve Mücadelesi" başlığıyla gerçekleştirilecek söyleşide, Atatürk Orman Çiftliği’nin tarihi ve günümüze uzanan mücadele süreci ele alınacak.
Etkinliğin konuşmacısı, 2014-2023 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevini üstlenen Tezcan Karakuş Candan olacak. Moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Funda Şenol üstlenecek.
Söyleşi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 17.30’da Kavaklıdere Kültür Merkezi’nde Kavaklıdere Sineması/Tunalı Hilmi Caddesi adresinde gerçekleştirilecek.
Muhabir: SEVGİ GÜLDOĞAN