AHEF, mevcut mevzuatların incelendiğinde aile hekimlerinin bu konuda yetkili olmadığını net şekilde ortaya koydu.

Açıklamada, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 5. maddesinde aile hekimlerinin sadece mevzuatta belirtilen raporları düzenleyebileceği ifade edilerek, parmak izi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’de de parmak izi alınabilirlik durumunun değerlendirilmesine dair herhangi bir tanım veya görev dağılımı yapılmadığı vurgulandı.

Parmak izi yetkisi adli tıp ve emniyete ait

Açıklamada ayrıca, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu uyarınca parmak izi ve benzeri fiziksel materyallerle ilgili inceleme ve değerlendirme yetkisinin Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne ait olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda aile hekimlerinin bu konuda değerlendirme yapmasının yasal zemine dayanmadığı ifade edildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı İkinci Nesil Pasaport Uygulama Talimatına da atıfta bulunulan açıklamada, parmak izi alınamayacak durumlarda başvuru sahibinden ilgili sağlık kuruluşundan alınmış bir belge istenmesi gerektiği belirtildi. Ancak burada da aile hekimlerine herhangi bir görev atfedilmediği vurgulandı.