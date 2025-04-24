Dün İstanbul Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük deprem sonrası bazı vatandaşlar hayvanlarının depremden önce depremi hissettiklerini, olağandışı davranışlar sergilediğini ifade etti. Vatandaşların bu söylemleri ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bazı görüntülerle birlikte "Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, bazı hayvanların, özellikle de kedilerin, depremlerden kısa süre önce alışılmadık davranışlar sergileyebileceğini ortaya koyuyor. Japonya, Çin, ABD ve Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde yapılan araştırmalarda, kedilerin deprem öncesinde huzursuzluk, saklanma isteği, ani kaçışlar ve aşırı ses çıkarma gibi davranışlar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu davranışların nedeni tam olarak bilinmese de, kedilerin hem yer kabuğundaki küçük titreşimleri hem de atmosferdeki değişimleri insanlardan önce algılayabildikleri düşünülüyor. Kedilerin kulakları düşük frekanslı sesleri duyabilirken, pati altındaki hassas sinir uçları da yer titreşimlerini yüksek duyarlılıkla hissedebilir.

AKADEMİK BULGULAR NE DİYOR?

2011 yılında Japonya’da yapılan bir çalışmada, Tōhoku depremi öncesinde bölgedeki birçok evcil hayvanda ani davranış değişiklikleri gözlemlendiği ve bu davranışların depremden dakikalar önce başladığı bildirildi. Aynı şekilde, ABD’deki bazı deneysel çalışmalarda da hayvanların yapay deprem simülasyonlarına verdikleri tepkiler incelendi. Ancak bilim insanları, bu gözlemlerin henüz genelleştirilebilecek düzeyde veri sunmadığını ve “erken uyarı sistemi” olarak değerlendirilmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak bu konuda net bir bilgiye sahip olmasak da, deprem öncesinde evinde kedi bulunduran vatandaşlar kedilerinin farklı davranışlarda olduğunu, agresif tavırlara sahip olup, kaçma ve korku ruh hallerinin içine girdiklerini ifade ediyor.