Katolik dünyasında Papa Francis’in ölümüyle başlayan yeni dönem, gözleri Vatikan’daki seçim sürecine ve potansiyel liderlere çevirdi. Öne çıkan isimlerden biri de Kardinal Peter Turkson. İsmi, taşıdığı “Turkson” soyadı nedeniyle Türkiye’de de dikkat çekti. Peki Peter Turkson kimdir, kökeni neresi, Türk mü, evli mi, çocuğu var mı? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

Peter Turkson Nereli, Kökeni Nereden Geliyor?

Yeni Papa adayı olarak ismi ön plana çıkan Peter Kodwo Appiah Turkson, 11 Ekim 1948 tarihinde Gana'nın Nsuta-Wassaw bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Ganalı olan Turkson, hayatının büyük bir kısmını hem ülkesinde hem de Vatikan’da dini görevlerle geçirmiş bir ruhani liderdir. Annesi Hristiyan, babası ise Müslüman olan Turkson, çok kültürlü bir aile ortamında büyümüş ve bu durum, dinler arası diyaloğa olan hassasiyetini şekillendirmiştir.

Soyadının “Turkson” olması, Türk kamuoyunda “Peter Turkson Türk mü?” sorusunu gündeme getirse de, Türk kökenli olduğuna dair resmi veya etnik bir bağ bulunmamaktadır. İsminin Türkiye ile benzerliği tamamen tesadüfi olup, Gana’daki yerel adlandırmalarla ilgilidir.

Eğitim Hayatı ve Dini Kariyeri

Peter Turkson’un dini kariyeri oldukça köklü bir geçmişe dayanıyor. İlk eğitimini Gana’da tamamlayan Turkson, ardından Katolik ilahiyat eğitimi almak üzere ABD’ye, New York’taki St. Anthony-on-Hudson Semineri’ne gitti. Buradan sonra Roma’daki Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü'nde eğitim aldı ve Kutsal Yazılar üzerine uzmanlaştı.

Yunanca, İbranice ve Latince bilen Turkson, bu alandaki bilgisiyle hem akademik hem de ruhani çevrelerde saygı gören bir isim olarak öne çıkıyor.

Papa Olursa Bir İlke İmza Atacak

Turkson, 2003 yılında dönemin Papası II. John Paul tarafından kardinal ilan edildi ve bu unvanı taşıyan ilk Ganalı din adamı oldu. 1992-2009 yılları arasında Cape Coast Başpiskoposu olarak görev yapan Turkson, Papa XVI. Benedict tarafından Adalet ve Barış Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi.

Papa Francis döneminde ise “İnsani Gelişim için Papalık Dairesi”nin başkanlığını yürüttü ve sosyal adalet, göç, iklim krizi, savaş mağdurları gibi konularda aktif rol aldı. 2022 yılında Papalık Bilimler Akademisi ve Sosyal Bilimler Akademisi’nin şansölyesi olarak atanarak Vatikan içindeki etkisini daha da artırdı.

Seçilirse, Peter Turkson Katolik tarihinde Papa olarak göreve gelen ilk siyahi lider olacak. Bu yönüyle hem Vatikan için hem de dünya Katolik cemaati için tarihî bir kırılma noktası anlamına geliyor.

Evli Mi, Çocuğu Var Mı?

Katolik inancına göre Papa adayları genellikle rahiplik yemini etmiş ve bekâr kişilerdir. Bu kurallar çerçevesinde, Peter Turkson da hiç evlenmemiştir ve çocuğu bulunmamaktadır. Hayatını tamamen dini görev ve Vatikan'daki hizmetlerine adamış olan Turkson, kariyeri boyunca ruhban hayatını eksiksiz şekilde sürdürmüş isimlerdendir.

Neden Gündemde? İsminin Taşıdığı Anlam Türkiye'de Neden Merak Edildi?

“Turkson” soyadı, Türk kamuoyunda “Türkoğlu” gibi algılanarak sosyal medyada sıkça konuşulan konular arasında yer aldı. Ancak Turkson’un ne etnik ne de ailevi anlamda Türkiye ile bir bağlantısı bulunmuyor. Gana’da yaygın olan bu soyadının Türklerle benzerlik göstermesi tamamen tesadüfî bir durumdur.