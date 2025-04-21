Etimesgut Belediyesi, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde kapsamlı bir genel temizlik çalışması gerçekleştirildiğini belirtti. Belediye, 7 bölge amiri koordinesinde; 173 personel, 6 süpürge aracı, 2 kepçe, 6 kamyon, 2 konteyner yıkama aracı, 2 hidrostatik süpürge aracı ve 8 çöp kamyonu ile sanayi sitesinin cadde ve sokaklarının süpürülüp, çöp konteynerlerinin titizlikle dezenfekte edildiğini vurguladı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise, "Sanayi bölgelerimizin temizliği ve düzeni, hem çalışanlarımız hem de kentimizin genel sağlığı için büyük önem taşıyor. Tüm emekçi ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. Temizlik çalışması ile ilgili X üzerinden açıklama yapan Etimesgut Belediyesi, "Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 20 Nisan 2025 tarihinde Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde kapsamlı bir genel temizlik çalışması yürütülmüştür. 7 bölge amiri koordinesinde; 173 personel, 6 süpürge aracı, 2 kepçe, 6 kamyon, 2 konteyner yıkama aracı, 2 hidrostatik süpürge aracı ve 8 çöp kamyonu ile gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, sanayi sitemizin cadde ve sokakları titizlikle süpürülmüş, atıklar toplanmış ve konteynerler yıkanarak dezenfekte edilmiştir. Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu’nun mesajı: “Sanayi bölgelerimizin temizliği ve düzeni, hem çalışanlarımız hem de kentimizin genel sağlığı için büyük önem taşıyor. Tüm emekçi ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 20 Nisan 2025 tarihinde Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde kapsamlı bir genel temizlik çalışması yürütülmüştür. pic.twitter.com/6rCOdZxLLU — Etimesgut Belediyesi (@etimesgutbld) April 21, 2025