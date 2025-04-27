Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saat 13.00 civarında Söğütlü ilçesi mevkiinde gerçekleşti. Karasu yönünden Adapazarı istikametine gitmekte olan 54 SD 570 plakalı otomobilin sürücüsü S.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bariyerin altına girerek hurdaya döndü. Kazada, otomobilin içinde sıkışan sürücü S.A. ile yanındaki S.G., ağır şekilde yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekipleri, otomobilin tavanını keserek yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ardından, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunduğunu bildirdi.

Olayın ardından, kazaya karışan otomobil, bölgeye sevk edilen iş makinesiyle kaldırıldı. Kazanın nedenlerine ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğini ve kazaya yol açan faktörleri araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.