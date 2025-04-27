Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan para alarak 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli bir takip başlattı. Yapılan operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet ve muska yapımında kullanılan çok sayıda obje ele geçirildi. Ayrıca, mağdurlara ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıtları da bulundu.

Şüphelilerin Banka Hesaplarında 45 Milyon TL'nin Üzerinde Para Girişi

Gözaltına alınan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, şimdiye kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu belirlendi. Bu para girişlerinin, 'cin çıkarma' adı altında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler olduğu tespit edildi.

Sofilik Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra yapılan mahkeme kararına göre R.K., A.U ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak S.T., K.Ö. ve Ş.A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.