Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, son dönemde artan sahte deprem uyarı uygulamaları ile ilgili uyarılarda bulundu. Baki, dijital güvenliğin, fiziksel güvenlik kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, deprem korkusunun yanı sıra dijital tehditlerin de ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Sahte Deprem Uyarı Uygulamaları Artıyor

Muharrem Baki, özellikle deprem sonrası artan bilgi ihtiyacını fırsata çevirmeye çalışan kötü niyetli kişilerin, sahte 'deprem erken uyarı' uygulamaları geliştirdiğini söyledi. Bu tür uygulamaların vatandaşları hem dijital hem de fiziksel anlamda riske attığına dikkat çeken Baki, deprem uyarısı yapan bu uygulamaların çoğunun doğru bilgi sağlamadığını belirtti.

“Dünyada bazı deprem uyarı sistemleri örnekleri bulunsa da, sahte uygulamalar ciddi tehlike arz etmektedir” diyen Baki, bu tür uygulamaların reklamlarla kendilerini pazarladığını vurguladı.

Mobil Sismik Sensörler ile Deprem Erken Uyarısı

Baki, deprem erken uyarı sistemlerinin nasıl çalıştığına dair bilgiler verdi. Telefonlardaki ivmeölçer sensörlerinin, küçük sarsıntıları algılayarak cihazları bir tür mobil sismik sensör ağına dönüştürdüğünü söyledi.

Aynı bölgede birden fazla cihaz sarsıntı kaydederse, bu veriler sunuculara iletilir ve merkezi sistemde karşılaştırılır. Yıkıcı bir deprem tespit edilirse, sistem bölgedeki kullanıcılara anında uyarı gönderir.

Sahte Uygulamalar, Siber Tehditleri Artırıyor

Sahte deprem uyarı uygulamalarının yalnızca yanlış bilgi yaymakla kalmadığını, aynı zamanda telefonlara zararlı yazılımlar bulaştırdığını belirten Baki, bu yazılımların cihazların kamera, mikrofon ve konum gibi hassas verilere erişebildiğini ifade etti.

Kullanıcıları sahte bildirimlerle reklamlara yönlendiren bu uygulamalar, kişisel verileri çalmayı ve zararlı yazılımlar yüklemeyi hedefliyor.

Türkiye’de Henüz Resmi Deprem Uyarı Sistemi Bulunmuyor

Dünyada örnekleri bulunan ABD ve Japonya'da devlet destekli deprem uyarı sistemlerinin aksine, Türkiye'de henüz böyle bir sistem bulunmadığına dikkat çeken Baki, devlet tabanlı erken uyarı sistemlerinin gerekliliğini vurguladı.

Türkiye’de anında bildirim verdiğini iddia eden uygulamalara temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten Baki, kullanıcıların bu uygulamaların talep ettiği izinleri dikkatlice gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Dijital Güvenlik, Deprem Güvenliğinden Önemli

Baki, dijital güvenliğin fiziksel güvenlik kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, “Deprem korkusu kadar tehlikeli olan şey, dijital güvenliğimizdir. Dijital güvenliğiniz, fiziksel güvenliğiniz kadar önemlidir” dedi.