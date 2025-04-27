Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde, Ahmet Kahraman için öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreni, büyük bir saygı ve hüzün içinde gerçekleştirildi. Kahraman, Arapça öğretmeni olarak uzun yıllar hizmet vermiş ve eğitim camiasında derin izler bırakmış bir isimdi. Törende, Kahraman’ın ailesi taziyeleri kabul etti ve katılımcılar, merhum için dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katılarak, Kahraman'ın ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, cenaze namazının ardından, merhumun tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurlamak üzere büyük bir incelik gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlamlı jesti, tüm katılımcılar tarafından derin bir takdirle karşılandı.

Törene, Kahraman’ın yakınları ve dostlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda isim katıldı. Katılımcılar, Kahraman’ın eğitim hayatına kattığı değerleri ve eğitimci kimliğini hatırlayarak, son derece hüzünlü bir atmosferde törende yer aldılar. Cenaze töreninde, katılımcılar, merhum Ahmet Kahraman’ın geride bıraktığı hatıraları ve eğitim dünyasına kattığı katkıları anlatarak, onu rahmet ve minnetle andılar.